Os Estados Unidos mataram pelo menos 35 membros do grupo Estado Islâmico na Síria em ataques aéreos no início desta semana, informou o Exército americano nesta quarta-feira (30).

Nos últimos meses, forças americanas e locais no Iraque e na Síria realizaram operações em áreas que ficaram sob controle dos jihadistas nos dois países.

"Os ataques visaram múltiplas localizações do ISIS (acrônimo de Estado Islâmico) no deserto sírio, tendo como alvo múltiplos líderes de alto escalão" do grupo, afirmou o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) nas redes sociais.

Segundo o Exército americano, não há civis mortos.

"Os ataques aéreos interromperam a capacidade do ISIS de planejar, organizar e realizar ataques contra civis, aliados e parceiros dos Estados Unidos em toda a região", acrescentou o Centcom.

As forças americanas e iraquianas realizaram uma incursão conjunta na semana passada que, segundo Bagdá, deixou nove jihadistas mortos, incluindo o principal líder do EI no país.

Em 18 de outubro, o Comando Central americano anunciou que as forças iraquianas haviam matado um alto comandante do grupo e três combatentes.

No final de agosto, forças americanas e iraquianas mataram 14 combatentes do Estado Islâmico no deserto ocidental do Iraque, incluindo quatro líderes do grupo, informou o Centcom.

O Exército dos EUA tem cerca de 900 soldados na Síria e 2.500 no Iraque como parte da coalizão internacional para combater o Estado Islâmico, uma força estabelecida em 2014 para ajudar a combater jihadistas.

