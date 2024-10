A Fifa anunciou nesta quarta-feira (30) um primeiro patrocinador para o Mundial de Clubes que será ampliado a partir do ano que vem, o grupo chinês de TVs e eletrodomésticos Hisense.

A entidade máxima do futebol informou em comunicado que espera anunciar outros patrocinadores "nas próximas semanas".

Esse acordo, cujos termos econômicos não foram divulgados, "oferecerá aos torcedores meios únicos de se envolver no torneio, tanto dentro como fora dos estádios", prometeu o presidente da Fifa, Gianni Infantino, que está em Xangai.

"O compromisso do Hisense com a inovação e a tecnologia se alinha com nossa visão para este torneio, que reunirá os 32 melhores times do mundo para uma celebração inesquecível que vai revolucionar o futebol de clubes", acrescentou Infantino.

Já patrocinador desde 2017 da Copa do Mundo masculina, competição que gera a maior parte das receitas da Fifa, a nova colaboração com o Hisense atenua as incertezas sobre o modelo econômico do novo formato Mundial de clubes, que a partir de 2025 terá 32 equipes.

O torneio, que estava nos planos de Infantino desde 2016, que sonha com o desenvolvimento da Fifa no segmento do futebol de clubes, não ganhou muita adesão e foi adiado para 2025, quando será organizado nos Estados Unidos.

A competição quadrienal, cujo sorteio está marcado para o dia 9 de dezembro, será disputado de 15 de junho a 13 de julho de 2025 em 12 estádios dos EUA, um ano antes de o país receber a Copa do Mundo em conjunto com Canadá e México.

