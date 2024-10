Um responsável do Hamas afirmou, nesta quarta-feira (30), que o grupo não recebeu nenhuma proposta para um cessar fogo na Faixa de Gaza, no entanto, conversaria sobre qualquer plano que inclua a retirada israelense do enclave palestino.

"Não recebemos oficialmente nenhuma proposta global. Estamos dispostos a examinar qualquer ideia ou proposta que nos seja apresentada, desde que isso leve ao fim da guerra e à retirada do exército da Faixa (de Gaza)”, disse à AFP o funcionário, que pediu anonimato.

O representante do grupo islamista palestino assegurou também que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, está obstruindo os esforços para conseguir uma trégua.

"Estamos falando aos mediadores que o Hamas está disposto (a uma trégua), se (Israel) aceitar um cessar-fogo, a retirada total da Faixa de Gaza, o retorno das pessoas deslocadas para suas casas em Gaza, inclusive no norte, a entrada de ajuda para nosso povo e um acordo de troca de prisioneiros”, disse, referindo-se às condições de cessar-fogo que o Hamas tem repetidamente levantado nas negociações.

Os países Catar, Egito e Estados Unidos levaram meses tentando forjar um acordo de trégua entre Israel e Hamas que permitisse a libertação dos reféns tomados pelo movimento islamista, a entrada de ajuda em Gaza e negociações para uma paz duradoura.

A última rodada de contatos em Doha terminou na segunda-feira com a participação do chefe da inteligência estrangeira israelense, David Barnea, do diretor da CIA, Bill Burns, e do primeiro-ministro do Catar, Mohamed bin Abdulrahman Al Thani.

Uma fonte próxima às negociações disse à AFP, sob condição de anonimato, que foi discutida uma trégua de "curto prazo" de "menos de um mês".

"Os americanos creem que um acordo a curto prazo poderia levar a um acordo permanente", disse a fonte.

