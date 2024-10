Carlo Ancelotti como melhor treinador, Kylian Mbappé vencedor juntamente com Harry Kane do Prêmio Gerd Müller de artilheiro da temporada e Real Madrid como melhor time de futebol masculino: vários prêmios para a equipe da capital espanhola não foram recebidos nesta segunda-feira (28) durante a cerimônia da Bola de Ouro em Paris.

O Real Madrid decidiu boicotar o evento considerando que o seu astro brasileiro Vinicius Junior não iria ganhar o troféu de melhor jogador do ano, como acabou acontecendo.

Embora 'Vini' fosse considerado favorito há semanas ou até meses, o vencedor da votação foi o espanhol Rodri Hernández, campeão da Premier League pelo Manchester City e da Eurocopa pela sua seleção.

Ancelotti, que levou o Real Madrid ao décimo quinto título de campeão europeu e à conquista da última edição do campeonato espanhol, foi premiado aos 65 anos com um troféu que leva o nome do falecido ex-jogador e ex-técnico holandês Johan Cruyff.

"Quero agradecer à minha família, ao meu presidente, ao meu clube, aos meus jogadores e, acima de tudo, ao Vini e ao Carvajal", escreveu Ancelotti na rede social X em referência ao prêmio de maior destaque da noite para o melhor jogador do mundo, que acabou sendo entregue a Rodri.

Três jogadores do Real Madrid terminaram logo atrás dele nessa premiação: Vini Jr ficou em segundo, o inglês Jude Bellingham em terceiro e o quarto foi o espanhol Dani Carvajal.

Na categoria feminina, a vencedora como melhor treinadora foi a inglesa Emma Hayes, que levou os Estados Unidos ao ouro olímpico em Paris-2024.

O Troféu Gerd Müller de maior artilheiro da temporada passada foi recebido no palco do Teatro Châtelet por Kane, pelos seus 52 gols, mas também foi conquistado, por ter alcançado a mesma marca, por Mbappé, que não viajou até a cidade devido ao boicote do Real Madrid.

Da mesma forma, ninguém compareceu para receber o prêmio oferecido ao gigante da capital espanhola de melhor time do futebol masculino.

