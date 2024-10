A Coreia do Norte enviou cerca de 10.000 militares à Rússia para treinamento, informou o Pentágono nesta segunda-feira.

"Acreditamos que a RPDC enviou cerca de 10 mil soldados no total para treinar no leste da Rússia, o que provavelmente aumentará as forças russas perto da Ucrânia nas próximas semanas", disse a subsecretária de imprensa do Pentágono, Sabrina Singh, usando uma abreviatura para o nome oficial da Coreia do Norte.

Na semana passada, o Pentágono falou em 3.000 soldados norte-coreanos na Rússia. Segundo o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, o reforço da cooperação militar entre a Rússia e a Coreia do Norte representa uma "ameaça à segurança da região Indo-Pacífico e Euro-Atlântica".

Em troca do envio de tropas, a Rússia "fornece à Coreia do Norte tecnologia militar e outros tipos de auxílio para contornar as sanções internacionais", acrescentou nesta segunda-feira.

