O Real Madrid, convencido de que o seu atacante brasileiro Vinicius Junior, embora favorito, não será eleito vencedor da Bola de Ouro na noite desta segunda-feira (28), anunciou que boicotará a cerimônia no Théâtre du Châtelet, em Paris.

"Se os critérios da premiação não proclamam Vinicius vencedor, esses mesmos critérios deveriam proclamar Carvajal vencedor. Como não foi o caso, é óbvio que a Bola de Ouro-Uefa não respeitam o Real Madrid. E o Real Madrid não vai aonde não é respeitado", disse à AFP o clube da capital espanhola, vencedor da Liga dos Campeões em 2024.

Os organizadores da Bola de Ouro decidiram inovar este ano ao manter em segredo a identidade do vencedor até o final para evitar vazamentos para a imprensa. Nos anos anteriores, o vencedor era revelado poucos dias antes da entrega do prêmio. Todos os nomeados foram assim convidados para a cerimônia que será realizada nesta noite em Paris.

A ausência de jogadores do Real e a declaração do clube sugerem, portanto, que nem Vinicius, nem Dani Carvajal, nem Jude Bellingham, grandes destaque da conquista europeia do clube, ganharão o troféu, deixando o caminho livre para o meia espanhol Rodri, do Manchester City.

Vencedor da Euro-2024 com 'La Roja', Rodri, de 28 anos, foi eleito o melhor jogador do torneio pela Uefa.

O troféu da Bola de Ouro é concedido após a votação de um júri formado por jornalistas que representam as 100 primeiras nações do ranking da Fifa.

ati-nip-kn/fbx/aam