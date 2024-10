O movimento islamista libanês Hezbollah afirmou, nesta segunda-feira (28), que disparou foguetes contra uma base naval próxima à cidade de Haifa, no norte de Israel.

Foi disparada uma "salva de foguetes (...) contra a base naval de Stella Maris ao noroeste de Haifa", declarou o grupo xiita em um comunicado.

Por sua vez, o Exército israelense disse ter realizado vários bombardeios no sul do Líbano, em particular na cidade de Tiro.

