Comandado pelo artilheiro Robert Lewandowski, o Barcelona goleou o Real Madrid por 4 a 0 no Clássico disputado neste sábado (26), em pleno estádio Santiago Bernabéu, pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol.

Com a vitória, o Barça amplia sua vantagem na liderança de três para seis pontos sobre o próprio Real, que sofre sua primeira derrota nesta edição de LaLiga.

Os dois gols de Lewandowski decidiram o jogo em apenas três minutos: primeiro o polonês aproveitou um passe entre linhas de Marc Casadó para concluir cara a cara com Andriy Yunin (54'), depois mandou a bola para as redes de cabeça após cruzamento de Alejandro Balde (56').

A vitória foi selada mais tarde com gols de Lamine Yamal (77') e do brasileiro Raphinha (84').

Lewwandowski poderia ter feito mais um, acertando a trave quando o jogo estava 2 a 0, mas em todo caso aumentou sua vantagem na artilharia do campeonato com 14 gols, o dobro do segundo colocado.

- Frustração de Mbappé -

Do outro lado, Mbappé simbolizou a frustração do Real Madrid. Em seu primeiro Clássico Espanhol, o astro francês teve dois gols anulados por impedimento (30' e 66').

Com um sistema defensivo bem postado, a armadilha do técnico Hansi Flick funcionou perfeitamente para o desespero do time merengue.

O primeiro tempo a rede não balançou, mas o ritmo foi frenético, com bons momentos para ambas as equipes.

Depois do intervalo, tudo mudou, especialmente com os dois gols de Leandowski, que deixaram o Real Madrid muito abalado.

- Mais um recorde de Yamal -

O terceiro do Barça saiu em um contra-ataque que Yamal finalizou batendo cruzado. Com 17 anos e 105 dias, o atacante se tornou o jogador mais jovem a marcar em um Clássico espanhol, superando a marca de Ansu Fati (17 anos e 359 dias).

Com o Real Madrid já entregue, Raphinha fechou a goleada depois de ganhar na velocidade de Lucas Vázquez e marcar um golaço tocando por cima de Lunin.

Foi uma maneira perfeita para o Brasileiro de encerrar sua grande semana, três dias depois do hat-trick na goleada por 4 a 1 sobre o Bayern de Munique pela Liga dos Campeões.

A vitória também permite ao Barça encerrar uma série de quatro derrotas para o Real Madrid no Clássico.

- Nova derrota do Girona -

Nos demais jogos deste sábado, destaque para mais uma derrota do Girona, terceiro colocado na temporada passada. Desta vez o carrasco foi o Las Palmas (1 a 0), que graças ao gol de Javi Muñoz (41') saiu provisoriamente da zona de rebaixamento.

O dia também foi de vitória para o Villarreal, que bateu por 2 a 1 o Valladolid fora de casa com um gol de Ayoze Pérez (84'), de volta à equipe recuperado de lesão.

Por sua vez, o Rayo Vallecano derrotou o Alavés por 1 a 0, graças a um gol contra do goleiro Antonio Sivera.

-- Jogos da 11ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Espanyol - Sevilla 0 - 2

- Sábado:

Valladolid - Villarreal 1 - 2

Rayo Vallecano - Alavés 1 - 0

Las Palmas - Girona 1 - 0

Real Madrid - Barcelona 0 - 4

- Domingo:

(10h00) Leganés - Celta Vigo

(12h15) Getafe - Valencia

(14h30) Betis - Atlético de Madrid

(17h00) Real Sociedad - Osasuna

- Segunda-feira:

(17h00) Mallorca - Athletic Bilbao

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 30 11 10 0 1 37 10 27

2. Real Madrid 24 11 7 3 1 21 11 10

3. Villarreal 21 11 6 3 2 20 19 1

4. Atlético de Madrid 20 10 5 5 0 16 6 10

5. Athletic Bilbao 17 10 5 2 3 17 11 6

6. Mallorca 17 10 5 2 3 10 8 2

7. Rayo Vallecano 16 11 4 4 3 12 10 2

8. Betis 15 10 4 3 3 10 9 1

9. Osasuna 15 10 4 3 3 14 16 -2

10. Sevilla 15 11 4 3 4 12 15 -3

11. Celta Vigo 13 10 4 1 5 17 17 0

12. Real Sociedad 12 10 3 3 4 8 8 0

13. Girona 12 11 3 3 5 11 14 -3

14. Alavés 10 11 3 1 7 13 19 -6

15. Espanyol 10 11 3 1 7 10 19 -9

16. Getafe 9 10 1 6 3 7 8 -1

17. Las Palmas 9 11 2 3 6 13 19 -6

18. Leganés 8 10 1 5 4 6 12 -6

19. Valladolid 8 11 2 2 7 9 23 -14

20. Valencia 6 10 1 3 6 7 16 -9

bur-dr/iga/cb