O piloto espanhol Carlos Sainz, da Ferrari, dominou, nesta sexta-feira (25), a segunda sessão de treinos livres do Grande Prêmio do México de Fórmula 1, no Autódromo Hermanos Rodríguez, com o tempo de 1 minuto, 17 segundos e 699 milésimos.

O segundo lugar deste treino ficou com o austríaco Oscar Piastri, da McLaren, que terminou 178 milésimos atrás do espanhol.

Em terceiro veio o japonês Yuki Tsunoda, da equipe Racing Bulls.

O mexicano Sergio Pérez, da Red Bull, terminou em nono, 693 milésimos atrás de Sainz.

Por sua vez, o argentino Franco Colapinto, em sua Mercedes, terminou na décima quinta posição.

No início da primeira sessão de treinos, o britânico George Russell, da Mercedes, foi o mais rápido com o tempo de 1 minuto, 17 segundos e 998 milésimos, seguido por Sainz com 317 milésimos e por Tsunoda com 701 milésimos.

Russell bateu com o carro em um muro de contenção, o que o impediu de confirmar a superioridade que havia mostrado nos primeiros movimentos do dia.

Neste sábado, acontecerá uma terceira sessão de treinos livres a partir das 11h30, horário local (14h30 de Brasília). A classificação está marcada para as 15h locais (18h de Brasília).

--- Resultados da segunda sessão de treinos livres do GP da Cidade do México-2024:

1. Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) 1:17.699

2. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:17.877

3. Yuki Tsunoda (JPN/Racing Bulls-Red Bull) 1:17.878

4. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:17.887

5. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:17.948

6. Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari) 1:18.239

7. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:18.279

8. Valtteri Bottas (FIN/Sauber-Ferrari) 1:18.351

9. Sergio Pérez (MEX/Red Bull) 1:18.392

10. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:18.560

11. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:18.579

12. Nico Hülkenberg (ALE/Haas-Ferrari) 1:18.621

13. Estéban Ocon (FRA/Alpine-Renault) 1:18.656

14. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:18.890

15. Franco Colapinto (ARG/Williams-Mercedes) 1:18.908

16. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:18.942

17. Guanyu Zhou (CHN/Sauber-Ferrari) 1:18.980

18. George Russell (GBR/Mercedes) 1:19.041

19. Max Verstappen (HOL/Red Bull) 0.000

20. Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 0.000

