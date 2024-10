Autoridades brasileiras firmaram nesta sexta-feira (25) um acordo de indenização com as mineradoras Vale e BHP no valor de 170 bilhões de reais pelo colapso de uma barragem em Mariana, em 2015, que provocou a maior tragédia ambiental da história do país.

O acordo foi concluído em uma cerimônia oficial em Brasília, com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e representantes das empresas, após negociações iniciadas em 2021.

