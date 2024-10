O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, se recusou a receber em Kiev o secretário-geral da ONU, António Guterres, após sua participação na reunião de cúpula dos Brics na Rússia, informou uma fonte da presidência da ex-república soviética.

"Depois de Kazan, (Guterres) queria visitar a Ucrânia, mas o presidente não confirmou sua visita (...) pela humilhação da razão e do direito internacional em Kazan", declarou a fonte, que pediu anonimato, à AFP.

Kazana é a cidade russa que recebeu o encontro de cúpula dos Brics, que teve o presidente russo, Vladimir Putin, como anfitrião.

Guterres viajou na quinta-feira à Rússia para um encontro com Putin à margem da cúpula, que aconteceu de 22 a 24 de outubro.

O secretário-geral da ONU repetiu a Putin que "a invasão russa da Ucrânia" é uma "violação" do direito internacional, segundo um comunicado divulgado por seu porta-voz.

O Kremlin não fez comentários sobre as discussões entre os dois representantes.

Antes de reunião com Putin, Guterres reiterou aos participantes do encontro de cúpula por uma "paz justa" na Ucrânia, retomando as palavras de Zelensky em seu "plano para a vitória".

Kiev criticou a "escolha ruim" de Guterres de viajar a Kazan e disse que a visita "prejudica a reputação da ONU".

O grupo Brics foi criado em 2009 com quatro membros (Brasil, Rússia, Índia e China), mas foi ampliado no seguinte com a África do Sul. Mais recentemente, passou a contar com Egito, Irã, Etiópia e Emirados Árabes Unidos.

