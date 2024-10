O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, vai se reunir amanhã em Londres com o primeiro-ministro do Líbano, Najib Mikati, para discutir a ofensiva israelense contra o Hezbollah, anunciou na noite desta quinta-feira (24) um funcionário do Departamento de Estado.

Blinken chegou na noite de hoje à capital britânica, após um giro pelo Oriente Médio, o 11º desde o começo do conflito entre Israel e o Hamas, em 7 de outubro de 2023.

