O presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta quinta-feira (24) que um eventual acordo de paz com a Ucrânia, onde o Exército russo controla 20% do território, deveria basear-se "nas realidades" do campo de batalha.

"Estamos dispostos a considerar qualquer negociação de paz com base nas realidades no terreno. Não estamos dispostos a aceitar mais nada", declarou Putin em uma coletiva de imprensa no final da cúpula dos Brics em Kazan.

