Três policiais ficaram feridos, uma em estado grave, nesta quinta-feira (24), pela explosão de um carro-bomba em frente a uma delegacia na localidade de Acámbaro, no estado mexicano de Guanajuato (região central), que se viu abalado pela violência ligada ao crime organizado.

"Atentado com carro-bomba do lado de fora do edifício de segurança pública de Acámbaro, há 3 policiais feridos, dos quais uma feminina que foi enviada em estado grave a um hospital e dois masculinos com lesões superficiais", disse em suas redes sociais a secretaria de Segurança Pública de Acámbaro.

A agência acrescentou que nenhum civil ficou ferido na explosão, que causou danos à delegacia de polícia, a quatro casas e a sete veículos.

Guanajuato, um próspero centro industrial que também abriga alguns destinos turísticos populares, é atualmente considerado o estado mais violento do México, de acordo com as estatísticas oficiais de homicídios.

Em 4 de outubro, os corpos de 12 pessoas assassinadas foram encontrados em diferentes partes da cidade de Salamanca, em Guanajuato.

A violência criminosa é consequência do conflito entre o cartel local de Santa Rosa de Lima e o cartel de Jalisco Nueva Generación, um dos grupos criminosos mais poderosos do país.

O México, atingido por uma espiral de violência ligada ao crime organizado, registrou mais de 450.000 assassinatos desde dezembro de 2006, quando foi lançada uma controversa operação militar antidrogas.

