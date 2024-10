Com um espetacular hat-trick de Raphinha, o Barcelona goleou o Bayern de Munique por 4 a 1 nesta quarta-feira (23), em casa, no Estádio Olímpico, e confirmou seu bom início de temporada na Liga dos Campeões, a três dias de visitar o Real Madrid no clássico do futebol espanhol.

Se na terça-feira seu companheiro de seleção brasileira Vinícius Júnior havia marcado três gols pelo Real Madrid contra o Borussia Dortmund (5-2), desta vez foi Raphinha quem balançou as redes três vezes (1', 45' e 56') no duelo de maior destaque da terceira rodada da Champions.

Além dele, também marcaram para cada lado os dois artilheiros. Robert Lewandowski para os donos da casa (36') e Harry Kane para os alemães (18').

Com esta vitória, o Barcelona confirma seu acerto de rumo no torneio europeu depois da derrota na estreia para o Monaco (2-1), enquanto o Bayern somou a segunda derrota em três jogos.

Líder isolado do Campeonato Espanhol, o Barcelona precisava confirmar no mais alto nível as excelentes sensações transmitidas pelo novo projeto de Hansi Flick.

O Bayern de Munique, ex-time do técnico alemão, diante do qual o Barcelona vinha de uma péssima sequência de seis derrotas consecutivas na Liga dos Campeões, era o adversário perfeito.

Arriscado na defesa e ousado no ataque, o time 'blaugrana' saiu na frente logo no primeiro minuto, quando Fermín, com ótima atuação após um início de temporada marcado por lesões, girou e encontrou Raphinha com espaço.

O brasileiro, novo capitão de sua equipe, partiu em velocidade na direção de Manuel Neuer, driblou o goleiro e mandou para a rede.

Ao contrário do que se esperava, o gol deixou o Barça mais aberto diante de um Bayern que reagiu.

- Lewandowski, 15 gols em 13 jogos -

Kane, criador e finalizador, iniciou uma jogada aos 10 minutos e ele mesmo desviou de cabeça para o fundo da rede um cruzamento de Thomas Müller. Mas o gol foi anulado porque seu joelho havia provocado o impedimento.

Na segunda vez o seu gol valeu. Depois de mais uma combinação espetacular de passes a nova joia do futebol francês Michael Olise se deslocou da direita para a esquerda, Serge Gnabry tocou para o centro da área e Kane mostrou categoria na finalização para empatar.

Após sofrer o gol, o Barcelona começou a se reencontrar: Lewandowski fazia bem o pivô, Pedri ditava o ritmo, Lamine Yamal se destacava nos dribles e Marc Casadó mostrava que tem vaga entre os titulares.

Mas foi novamente Fermín quem voltou a aparecer. Ele disputou com Kim Minjae e vendo a saída de Neuer deixou para Lewandowski, livre, fazer 2 a 1.

O polonês, renascido nesta temporada, já marcou 15 gols em 13 jogos.

- Retornos de Olmo e De Jong -

Pouco antes do intervalo, Casadó deu um belo lançamento para Raphinha, que partiu para cima de Raphael Guerreiro e chutou para o fundo da rede levando a torcida à loucura no Estádio Olímpico.

Mas não acabou aí para o brasileiro. No segundo tempo, Yamal deu um belo lançamento, Raphinha matou no peito, acelerou diante de dois jogadores do Bayern e finalizou com um disparo cruzado.

Faltando mais de meia hora para o final do jogo, Flick aproveitou para promover as voltas de Frenkie De Jong, que estava lesionado havia seis meses e recebeu a braçadeira de capitão, e de Dani Olmo, afastado desde meados de setembro.

Mais recursos para um Barcelona que tem mostrado apetite de sobra e chegará com moral ao estádio Santiago Bernabéu no sábado para o tão aguardado 'El Clásico'.

