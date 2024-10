A "Arca de Noé vegetal", a maior reserva mundial de sementes localizada no Ártico, cresceu com a chegada de dezenas de milhares de sementes, incluindo sementes palestinas, ao mesmo tempo em que Gaza enfrenta a guerra e a fome.

Mais de 30.000 amostras de um número recorde de 23 organizações de 21 países foram adicionadas à vasta coleção no arquipélago norueguês de Svalbard (Spitzberg), anunciou nesta quarta-feira (23) o Crop Trust, parceiro do projeto.

Enterrada em túneis escavados em uma montanha, a pouco mais de 1.000 quilômetros do Polo Norte, a Reserva Mundial de Sementes de Svalbard - seu nome oficial - tem como objetivo proteger a biodiversidade de desastres naturais, guerras, mudanças climáticas, doenças e erros humanos.

Inaugurado em 2008 com financiamento da Noruega, esse conjunto de três câmaras frias e resistentes abriga atualmente cerca de 1,3 milhão de amostras que seus proprietários podem retirar a qualquer momento para preservação.

Entre as sementes depositadas na terça-feira estavam amostras de 21 espécies de origem palestina (verduras, painço, ervas) fornecidas pela ONG local Union of Agricultural Work Committees (UAWC).

De acordo com o Crop Trust, uma nova entrega de sementes está programada para fevereiro de 2025 do Sudão, outro país devastado pela guerra e pela fome.

“As mudanças climáticas e os conflitos ameaçam a infraestrutura e afetam a segurança alimentar de mais de 700 milhões de pessoas em mais de 75 países em todo o mundo”, disse Stefan Schmitz, diretor da fundação.

“Os bancos de genes estão intensificando seus esforços para proteger as coleções de sementes, e temos orgulho de apoiá-los em seus esforços.

Distante das zonas de conflito e localizada a uma altitude que a protege do aumento do nível do mar, a reserva de sementes é desenhada para resistir a desastres.

Sua localização sob o permafrost (pergelissolo - solo congelado durante o ano todo) nas entranhas de uma montanha garante condições térmicas adequadas para o armazenamento, inclusive em caso de falha do sistema de refrigeração.

phy/nzg/abx/mab/eg/dd