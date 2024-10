LeBron James e seu filho primogênito, Bronny, entraram para a história da NBA nesta terça-feira (23) ao se tornarem a primeira dupla de pai e filho a jogarem juntos em um jogo oficial.

'King' James, de 39 anos, e o novato Bronny, de 20, se encontraram na quadra faltando quatro minutos para o intervalo do jogo de abertura da temporada do Los Angeles Lakers, que enfrentou o Minnesota Timberwolves.

Os 20.000 torcedores na Crypto.com Arena, em Los Angeles, aplaudiram fortemente esse encontro histórico num jogo em que LeBron James também igualou o recorde de 22 temporadas em atividade, que era detido apenas por Vince Carter.

James fez parte do time titular do Lakers e, após uma de suas pausas no banco, o técnico JJ Redick o mandou de volta à quadra ao lado de Bronny, deixando uma imagem para a história da liga norte-americana de basquete.

"Você está pronto? Você vê a intensidade, certo? Apenas jogue com calma", disse LeBron ao filho nesse momento, conforme ouvido na transmissão de televisão.

Na primeira fila estavam a esposa de James, Savannah, e seus outros dois filhos: Bryce, de 17 anos, e Zhuri, que comemorou seu 10º aniversário nesta terça-feira.

Também estavam na quadra Ken Griffey Sr. e seu filho Ken Griffey Jr., que fizeram história jogando pelo Seattle Mariners entre 1990 e 1991.

LeBron, maior cestinha de todos os tempos da NBA, sempre manifestou o desejo de dividir o vestiário com Bronny, que estreou na competição nesta terça-feira após ser escolhido pelos Lakers com o número 55 no último Draft.

Redick, também estreante no banco da NBA, já havia feito quatro substituições antes de colocar Bronny, quando o Lakers vencia com uma vantagem de 16 pontos (51-35).

Nos primeiros três minutos de jogo, até o intervalo, Bronny errou seus dois arremessos de quadra e pegou um rebote.

gbv/cl/aam