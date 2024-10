A NBA informou nesta terça-feira (22) que está em negociações com a Federação Internacional de Basquete (FIBA) para um possível investimento na Europa, salientando que existe uma "oportunidade inexplorada" para o crescimento do esporte no continente.

"Estamos trabalhando com a FIBA e nossos parceiros na Europa para aproveitar esta oportunidade de fazer crescer o basquete lá", disse Mark Tatum, vice-comissário da NBA, em entrevista coletiva por telefone com a mídia internacional.

"Não há dúvida de que existe uma oportunidade para o basquete continuar a crescer na Europa", disse Tatum nesta conferência antes do início da temporada 2024-2025 da NBA, nesta terça. "O basquete é provavelmente o segundo esporte mais popular no continente, mas a sua cota de mercado é muito pequena neste momento", observou.

O dirigente especificou que neste momento não há "um calendário fixo, nem (outros) dados concretos para oferecer hoje".

"Como podemos investir no ecossistema europeu do basquete? Qual seria um possível modelo operacional? Como poderia ser?... Ainda estamos numa fase preliminar de conversas com a FIBA", disse Tatum.

O comissário da NBA, Adam Silver, já mencionou em agosto a possibilidade de lançar um projeto na Europa, sem especificar se seria uma competição rival da Euroliga.

Nesta terça-feira, Tatum citou como exemplo a Basketball Africa League, fundada em 2019 em colaboração com a FIBA, e deu a entender que uma aventura europeia poderia funcionar de forma semelhante.

No seu forte compromisso com a globalização, a NBA organizará mais uma vez jogos da fase regular fora das suas fronteiras, desta vez na Cidade do México (2 de novembro) e em Paris (23 e 25 de janeiro).

A liga norte-americana também detalhou nesta terça-feira que um total de 125 jogadores estrangeiros iniciarão a temporada, igualando o recorde da temporada passada.

