Os Estados Unidos vão aportar 20 bilhões de dólares (cerca de R$ 114 bilhões, na cotação atual) a um pacote de créditos do G7 destinado à Ucrânia, e avalia novas sanções para atingir o acesso da Rússia às armas, informou a secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, nesta terça-feira (22).

"Estamos muito perto de arredondar a parte dos Estados Unidos deste pacote creditício de 50 bilhões de dólares" (cerca de R$ 285 bilhões), assinalou a secretária em uma coletiva de imprensa à margem das reuniões anuais do FMI e do Banco Mundial, em Washington.

"O que eu quero enfatizar é que a fonte de financiamento para estes créditos não são os contribuintes americanos", afirmou Yellen, em um momento em que os Estados Unidos estão em plena campanha eleitoral.

Este crédito inclui dinheiro proveniente dos juros de ativos russos congelados, e Yellen disse aos jornalistas que "a Rússia está pagando por este apoio" ao seu inimigo.

"Esperamos poder contribuir com 20 bilhões [de dólares] dos 50 bilhões do pacote do G7", afirmou Yellen.

O dinheiro deveria estar disponível este ano.

Os Estados Unidos também poderiam anunciar "novas sanções fortes" na próxima semana contra a Rússia pela guerra com a Ucrânia, afirmou Yellen.

Trata-se de sanções contra "aqueles que facilitam (o funcionamento de) a máquina de guerra do Kremlin, incluindo intermediários em países terceiros", acrescentou.

bys-alb/nro/mr/mar/mvv/jb