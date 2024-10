O Exército israelense afirmou, nesta segunda-feira (21), que bombardeou cerca de 300 alvos do Hezbollah no Líbano nas últimas 24 horas, em uma campanha que agora também visa as operações financeiras do grupo islamista apoiado pelo Irã.

"Só nas últimas 24 horas, cerca de 300 alvos foram atacados", informou o Exército em um comunicado, depois de o chefe do Estado-Maior, Herzi Halevi, ter indicado que cerca de 30 alvos estavam relacionados com Al Qard Al Hassan, uma empresa financeira vinculada ao Hezbollah.

