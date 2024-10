O Ministério da Saúde do Líbano reportou, nesta segunda-feira (21), seis mortos, incluindo uma criança, em um bombardeio israelense contra a cidade de Baalbek, no leste do país.

A agência oficial libanesa de notícias, ANI, indicou que as vítimas do "bombardeio com drone" que destruiu um prédio residencial eram membros de uma mesma família.

Após ter debilitado o movimento islamista palestino Hamas em Gaza, Israel deslocou a maior parte de suas operações para o Líbano.

O objetivo, segundo as autoridades israelenses, é permitir que cerca de 60.000 israelenses deslocados pelos disparos de projéteis do Hezbollah possam voltar para suas casas.

O Hezbollah, apoiado pelo Irã, abriu uma frente contra Israel em outubro do ano passado com disparos de foguetes em apoio ao seu aliado palestino.

Os confrontos se transformaram em guerra aberta no fim de setembro, quando o exército israelense, que já bombardeava o território do Líbano, lançou uma incursão terrestre no sul do país vizinho.

