Neste domingo (20/10), uma brasileira moradora dos Estados Unidos foi surpreendida ao encontrar o ex-presidente Donald Trump em uma unidade do McDonald's na Pensilvânia, estado no nordeste dos EUA. Durante a inesperada visita, a mulher, não identificada, fez um apelo ao republicano: "Não deixe que os EUA se tornem o Brasil".

O momento, registrado em vídeo pela equipe de campanha de Trump, foi compartilhado nas redes sociais. Vestido com um avental e gravata vermelha, Trump interagiu com funcionários e clientes, e até assumiu o drive-thru da lanchonete. Quando questionado pela brasileira, ele respondeu de forma otimista, sem citar o Brasil: “Vamos tornar os EUA melhores do que nunca”.



O ex-presidente também participou de outras atividades na unidade, como fritar batatas. A aparição faz parte de sua campanha para a presidência dos EUA, na qual enfrenta a democrata Kamala Harris. As eleições de 2024 nos Estados Unidos estão programadas para serem realizadas em 5 de novembro.

Ainda durante a visita, Trump foi informado de que sua adversária estava comemorando seu aniversário de 60 anos no mesmo dia. Em tom provocativo, ele desejou-lhe feliz aniversário e brincou, dizendo que poderia enviar um lanche do McDonald’s para ela celebrar a data.