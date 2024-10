A presidente pró-União Europeia da Moldávia, Maia Sandu, venceu o primeiro turno das eleições neste domingo (20), de acordo com os resultados parciais divulgados pela comissão eleitoral, após uma campanha marcada por temores de interferência russa.

Com mais de 40% dos votos contados, a economista de 52 anos tem 35% e deve enfrentar o ex-promotor socialista pró-Rússia Alexandr Stoianoglo, de 57 anos, que obteve 30%, mais do que o esperado, em um segundo turno em 3 de novembro.

A Moldávia votou para eleger um presidente e decidir se continua ou não em seu caminho rumo à União Europeia, uma dupla votação crucial para o futuro dessa ex-república soviética.

O foco, no entanto, está em um referendo, também realizado neste domingo, sobre a aprovação ou não da inclusão do objetivo europeu na Constituição.

A Moldávia já está com um pé dentro do bloco regional, com o início oficial das negociações de adesão em junho.

Os partidos pró-russos pediram um boicote para tornar a votação inválida.

Em 2020, Sandu se tornou a primeira mulher a liderar o país, que fica entre a aliança atlântica da Otan e a zona de influência russa.

“Essa votação determinará nosso destino por muitas décadas”, disse neste domingo a presidente, que se tornou uma importante figura europeia.

“É a vontade do povo moldavo” que deve ser expressa, e "não a vontade de outras pessoas, não o dinheiro sujo", insistiu a candidata à reeleição, que tem uma reputação de incorruptibilidade.

De acordo com o think tank WatchDog, a Rússia investiu cerca de cem milhões de dólares (566 milhões de reais) no período que antecedeu as eleições, com a ajuda do magnata Ilan Shor, que se refugiou em Moscou após uma condenação por fraude.

