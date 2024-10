Musk sorteará US$ 1 milhão por dia a eleitores na Pensilvânia em apoio a Trump

O bilionário de tecnologia Elon Musk disse que doará US$ 1 milhão (R$ 5,6 milhões) por dia para eleitores registrados no Estado da Pensilvânia até a eleição presidencial dos EUA em novembro.

A Pensilvânia é um dos Estados que deverá decidir a eleição presidencial americana, já que os dois candidatos — Kamala Harris e Donald Trump — estão muito próximos um do outro nas pesquisas.

O vencedor do sorteio de Musk será escolhido aleatoriamente entre aqueles que assinarem abaixo-assinado de um PAC criado por Musk, o AmericaPAC. Os PACs são comitês de ação política — entidades legais previstas na legislação americana que serve para indivíduos doarem dinheiro ou apoiarem seus candidatos.

Musk criou o AmericaPAC para apoiar a candidatura de Donald Trump.

O primeiro cheque do sorteio foi dado a um participante surpreso em um evento municipal na noite de sábado (20/10).

A doação incentiva potenciais eleitores de Trump a se envolverem na campanha durante as tensas semanas finais da corrida presidencial antes da votação em 5 de novembro.

O abaixo-assinado é em defesa da liberdade de expressão e os direitos às armas. Quem assina o documento precisa fornecer seus detalhes de contato, potencialmente permitindo que o AmericaPAC os contate sobre seu voto.

Musk havia se oferecido anteriormente para dar US$ 47 (R$ 267) a qualquer um que conseguisse que um eleitor registrado de um Estado indeciso assinasse o abaixo-assinado.

De acordo com o site jornalístico Slate, isso é permitido pela lei eleitoral dos EUA porque ninguém estava sendo pago para votar — apesar de o dinheiro poder servir para identificar prováveis ??eleitores de Trump.

Nos EUA, é ilegal fornecer pagamentos para fazer as pessoas votarem — não apenas em um determinado candidato, mas simplesmente para votar.

Em 2008, essa regra obrigou a empresa Ben & Jerry's a dar sorvetes de graça para todos no dia da eleição — depois que a sorveteria anunciou que daria sorvetes apenas a quem estivesse com adesivos dizendo "Eu votei".

Musk, que surgiu como um importante apoiador de Trump nos últimos anos, lançou o AmericaPAC em julho com o objetivo de apoiar a campanha do ex-presidente.

Até agora, ele doou US$ 75 milhões (R$ 420 ??milhões) ao grupo, que rapidamente se tornou um agente importante na campanha eleitoral de Trump.

A campanha de Trump depende muito de grupos externos, como o AmericaPAC, para buscar eleitores.

Uma declaração no site do grupo diz: "O AmericaPAC foi criado para apoiar estes valores fundamentais: fronteiras seguras, cidades seguras, gastos sensatos, sistema de Justiça justo, liberdade de expressão, direito à autoproteção".

Musk disse que quer que "mais de um milhão, talvez dois milhões, de eleitores nos Estados-chave assinem a petição em apoio à Primeira e Segunda Emenda".

"Acho que [isso] envia uma mensagem importante aos nossos políticos eleitos."

Musk é atualmente o homem mais rico do mundo, com um patrimônio líquido estimado em US$ 248 bilhões (R$ 1,39 trilhão), de acordo com a revista Forbes.

A corrida presidencial de 2024 provavelmente será decidida por sete Estados: Pensilvânia, Wisconsin, Carolina do Norte, Geórgia, Michigan, Arizona e Nevada.