O Liverpool se manteve na liderança da Premier League ao derrotar o Chelsea por 2 a 1 neste domingo (20) em Anfield, o seu primeiro grande teste deste início de campeonato inglês, enquanto o Manchester City garantiu a vitória sobre o Wolverhampton (2-1) com um gol nos acréscimos (90'+5).

Na classificação, o Liverpool tem agora 21 pontos, um a mais que o City. Na terceira posição está o Arsenal, com 17 pontos, o grande perdedor deste fim de semana depois de ser derrotado por 2 a 0 no sábado na visita ao Bournemouth. O time permanece quatro pontos atrás do líder, a quem receberá no próximo fim de semana.

O Chelsea está em sexto lugar com 14 pontos ao sofrer a segunda derrota da temporada na Premier League, dois meses depois de perder para o Manchester City.

- Salah imparável -

Em Anfield, Mohamed Salah converteu um pênalti com meia hora de jogo e deu um cruzamento perfeito para Curtis Jones (51'), o outro grande protagonista da vitória dos 'Reds'.

"Todos que viram o jogo sabem que não foi fácil. É muito bom ter aumentado um pouco a diferença em relação a quem estará nas primeiras posições no final da temporada", disse o técnico do Liverpool, Arne Slot, que havia apontado este duelo contra o Chelsea como o primeiro desta parte da temporada que idicará o nível de sua equipe.

Salah, de 32 anos, marcou cinco gols e deu cinco assistências em oito jogos do Liverpool na Premier League (sete vitórias e uma derrota).

Os 'Blues', comandados pelo técnico italiano Enzo Maresca, jogaram de igual para igual e até encontraram a recompensa diante da melhor defesa da Premier (três gols sofridos) quando Nicolas Jackson, quase impedido, conseguiu se infiltrar entre Ibrahima Konaté e Virgil van Dijk (48').

O gol foi validado após consulta ao VAR num jogo repleto de decisões polêmicas: o Liverpool teve um gol anulado por impedimento (32') e um pênalti foi invalidado após uma saída do goleiro do Chelsea, Robert Sánchez, interceptando Curtis Jones (45'+2).

Este último, eleito jogador da partida, havia sofrido a penalidade que foi convertida por Salah após sofrer uma falta de Levi Colwill na área.

- Stones salva o City -

Em Wolverhampton, o Manchester City, atual campeão inglês, conseguiu vencer os locais graças a um gol de John Stones num escanteio nos últimos instantes, que também havia marcado na reta final da partida contra o Arsenal (2-2), em setembro.

O gol do zagueiro inglês teve de ser analisado durante longos minutos pelo VAR, pois poderia haver a interpretação de que seu companheiro Bernardo Silva havia atrapalhado o goleiro José Sá no lance, mas o árbitro não viu nada que merecesse a anulação.

"Tento manter a calma. Já estive envolvido em algumas situações como esta e poucos foram a nosso favor, por isso esperava esse resultado", se resignou o treinador local Gary O'Neil.

"No final não costumamos ganhar jogos, como tantas vezes aconteceu com o Liverpool de Jürgen Klopp. Isso nos deixa com um gosto bom na boca", reconheceu, por sua vez, o técnico do City, Pep Guardiola.

Apesar da vitória, a visita às West Midlands confirmou algumas fraquezas da defesa do City nesta temporada. O atacante norueguês Jorgen Strand-Larsen abriu o placar aos 7 minutos após uma boa saída de bola dos 'Wolves', apesar da pressão dos visitantes.

O empate aconteceu num chute de fora da área do zagueiro croata Josko Gvardiol (33').

O Manchester City ampliou para 31 jogos sua invencibilidade no campeonato (25 vitórias e 6 empates), enquanto o Wolverhampton, 19º colocado com apenas 1 ponto, sofreu a quinta derrota consecutiva.

--- Jogos da 8ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

- Sábado:

Tottenham - West Ham 4 - 1

Manchester United - Brentford 2 - 1

Newcastle - Brighton 0 - 1

Southampton - Leicester 2 - 3

Fulham - Aston Villa 1 - 3

Ipswich Town - Everton 0 - 2

AFC Bournemouth - Arsenal 2 - 0

- Domingo:

Wolverhampton - Manchester City 1 - 2

Liverpool - Chelsea 2 - 1

- Segunda-feira:

(16h00) Nottingham - Crystal Palace

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 21 8 7 0 1 15 3 12

2. Manchester City 20 8 6 2 0 19 9 10

3. Arsenal 17 8 5 2 1 15 8 7

4. Aston Villa 17 8 5 2 1 15 10 5

5. Brighton 15 8 4 3 1 14 10 4

6. Chelsea 14 8 4 2 2 17 10 7

7. Tottenham 13 8 4 1 3 18 9 9

8. Newcastle 12 8 3 3 2 8 8 0

9. Fulham 11 8 3 2 3 11 11 0

10. AFC Bournemouth 11 8 3 2 3 10 10 0

11. Manchester United 11 8 3 2 3 7 9 -2

12. Nottingham 10 7 2 4 1 7 6 1

13. Brentford 10 8 3 1 4 14 15 -1

14. Leicester 9 8 2 3 3 12 14 -2

15. West Ham 8 8 2 2 4 11 15 -4

16. Everton 8 8 2 2 4 9 15 -6

17. Ipswich Town 4 8 0 4 4 6 16 -10

18. Crystal Palace 3 7 0 3 4 5 10 -5

19. Southampton 1 8 0 1 7 6 18 -12

20. Wolverhampton 1 8 0 1 7 10 23 -13

./bds/jta/pm/iga/aam