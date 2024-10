Milhares de pessoas se reuniram em Madri neste domingo (20) para protestar contra o governo do presidente socialista Pedro Sánchez e pedir eleições antecipadas, em uma manifestação apoiada por partidos de direita e de extrema direita.

Agitando bandeiras espanholas vermelhas e amarelas, os manifestantes se reuniram na Plaza de Castilla, no coração do distrito financeiro de Madri, na parte norte da capital, e pediram a renúncia de Pedro Sánchez com cantos como “traidor”.

Mais de cem grupos pequenos e pouco conhecidos ligados à direita e à extrema direita convocaram o protesto sob o slogan “Pela unidade, dignidade, lei e liberdade. Eleições gerais já!”.

Os principais partidos de oposição, o Partido Popular (PP, de direita) e o Vox (extrema direita) apoiaram a marcha.

Os oradores atacaram o governo de Sánchez por causa de uma série de políticas e decisões, desde uma anistia para os partidários catalães pró-independência até seus pactos com partidos separatistas regionais, bem como investigações de corrupção envolvendo figuras do Partido Socialista e a própria esposa de Sánchez, Begoña Gómez.

Cerca de 25.000 pessoas participaram da marcha, de acordo com a delegação do governo. Os organizadores estimaram o comparecimento de cerca de 400.000 pessoas.

Os manifestantes exibiam faixas com slogans como “Sánchez, vá embora” ou “Sánchez, destruidor da Espanha”, bem como slogans anti-imigração.

“Este governo está arruinando os espanhóis, ele os traiu, mentiu para eles”, disse aos repórteres o líder do Vox, Santiago Abascal, o único líder do partido a participar do protesto.

“Hoje, os espanhóis, independentemente do que o governo diga, estão mais pobres do que quando Pedro Sánchez chegou ao poder. É mais difícil para eles sobreviverem”, acrescentou.

O número de empregados e a renda na Espanha aumentaram, mas a inflação e os aluguéis também.

Pedro Sánchez, no cargo desde 2018, lidera um frágil governo minoritário que depende dos votos dos separatistas catalães e bascos no Parlamento para aprovar leis.

Suas concessões a esses partidos provocaram a ira de alguns da direita.

