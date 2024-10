O Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, território palestino governado pelo Hamas, informou neste sábado um novo número de 42.519 mortes desde o início da guerra com Israel, em 7 de outubro de 2023.

O número inclui 19 mortes nas últimas 24 horas, disse o ministério, mas não inclui as 33 pessoas que morreram em um bombardeio israelense lançado ontem à noite em Jabaliya, no norte do território palestino.

No total, 99.637 pessoas ficaram feridas em Gaza desde o início da guerra, há mais de um ano.

