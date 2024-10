O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, pediu nesta sexta-feira (18) às Nações Unidas que decretem um embargo às armas destinadas a Israel, uma "solução eficaz", segundo ele, para acabar com a guerra na Faixa de Gaza.

Erdogan se pronunciou por meio de um comunicado divulgado após uma reunião em Istambul com os ministros das Relações Exteriores da Rússia, Irã, Armênia e Azerbaijão.

"Israel busca provocações para estender os conflitos" no Oriente Médio, afirmou. "Um embargo sobre as armas imposto a Israel pelas Nações Unidas seria uma solução eficaz para pôr fim à agressão israelense", acrescentou.

O chefe de Estado turco indicou ter alcançado "uma paz permanente" no Cáucaso, após uma reunião do ministro turco das Relações Exteriores, Hakan Fidan, com seus pares russo, Sergei Lavrov; iraniano, Abbas Araghchi; armênio, Ararat Mirzoyan; e azerbaijano, Jeyhun Bayramov.

Nenhum detalhe sobre o conteúdo dessas conversas foi divulgado.

Recentemente, surgiram tensões entre a Rússia e o Irã em relação ao "Corredor Zangezur", um projeto do Azerbaijão e da Turquia para a construção de uma estrada na fronteira entre a Armênia, que aceita a ideia, e o Irã, que se opõe.

