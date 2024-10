A 8ª rodada do Campeonato Italiano terá como destaque os jogos fora de casa dos primeiros colocados, Napoli e Inter de Milão, que visitam Empoli e Roma (respectivamente), enquanto a Juventus, única equipe invicta, receberá a Lazio.

O Napoli, líder com 16 pontos em sete jogos, vai à Toscana no domingo para visitar o Empoli, uma das sensações deste início de temporada na Itália.

Com 10 pontos, o time do técnico Roberto d'Aversa perdeu seu primeiro jogo justamente antes da pausa para a data Fifa, numa derrota por 2 a 1 diante da Lazio.

Esta foi a única vez que o Empoli sofreu dois gols em um jogo na temporada. Das sete rodadas que disputou até agora, o time não foi vazado em quatro.

No pequeno estádio Carlo Castellani (16.800 lugares), por exemplo, a Juventus não conseguiu vencer pela quarta rodada (0 a 0), há um mês.

A Roma vem fazendo uma campanha similar, embora seja uma equipe com expectativas mais altas, e o jogo deste domingo contra a Inter de Milão pode ser um divisor de águas.

O Estádio Olímpico será palco de um duelo particular entre duas das melhores duplas de ataque do campeonato: Romelu Lukaku e Artem Dovbyk pelos 'giallorossi' (6 gols entre ambos) e Lautaro Martínez e Marcus Thuram pelos 'nerazzurri' (9 gols).

Tanto a Roma (9ª com 10 pontos) como a Inter (2ª com 14) só perderam um jogo até aqui.

- Milan pressionado -

No sábado será disputado o jogo entre Juventus e Lazio, o terceiro contra o quarto colocado, ambos com 13 pontos na tabela, embora o time de Turim seja o único invicto no campeonato.

Nesse mesmo dia, o Milan (6º com 11 pontos) recebe a Udinese (5ª com 13) em San Siro, em outro jogo interessante da rodada.

Após um mau início de temporada (dois empates e uma derrota), o 'rossonero' parece ter entrado nos trilhos com três vitórias consecutivas (uma delas no clássico contra a Inter), mas, na última rodada, a equipe sofreu mais uma derrota, diante da Fiorentina.

A irregularidade coloca pressão sobre o técnico português Paulo Fonseca, já que, depois da rodada do Italiano, o Milan terá um jogo crucial contra o Brugge pela Liga dos Campeões.

-- Jogos da 8ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

(10h00) Como - Parma

Genoa - Bologna

(13h00) Milan - Udinese

(15h45) Juventus - Lazio

- Domingo:

(07h30) Empoli - Napoli

(10h00) Unione Venezia - Atalanta

Lecce - Fiorentina

(13h00) Cagliari - Torino

(15h45) Roma - Inter

- Segunda-feira:

(15h45) Hellas Verona - Monza

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 16 7 5 1 1 14 5 9

2. Inter 14 7 4 2 1 16 9 7

3. Juventus 13 7 3 4 0 10 1 9

4. Lazio 13 7 4 1 2 14 11 3

5. Udinese 13 7 4 1 2 10 10 0

6. Milan 11 7 3 2 2 15 9 6

7. Torino 11 7 3 2 2 12 11 1

8. Atalanta 10 7 3 1 3 16 13 3

9. Roma 10 7 2 4 1 8 5 3

10. Empoli 10 7 2 4 1 6 4 2

11. Fiorentina 10 7 2 4 1 9 8 1

12. Hellas Verona 9 7 3 0 4 12 12 0

13. Bologna 8 7 1 5 1 7 9 -2

14. Como 8 7 2 2 3 10 14 -4

15. Parma 6 7 1 3 3 10 12 -2

16. Cagliari 6 7 1 3 3 5 11 -6

17. Lecce 5 7 1 2 4 3 12 -9

18. Genoa 5 7 1 2 4 5 15 -10

19. Monza 4 7 0 4 3 5 9 -4

20. Unione Venezia 4 7 1 1 5 5 12 -7

bds/mcd/pm/cb/rpr