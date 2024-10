O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, nomeou nesta sexta-feira (18) como ministro da Indústria Alex Saab, um empresário colombiano acusado de ser laranja do presidente de esquerda e libertado pelos Estados Unidos em dezembro passado após uma troca de prisioneiros.

"Nomeei Alex Saab como novo Ministro do Poder Popular para a Indústria e Produção Nacional, tenho certeza que com sua grande capacidade de gestão e compromisso com nosso povo, promoverá o desenvolvimento de todo o sistema industrial da Venezuela no âmbito do processo de construção do novo modelo econômico", indicou Maduro em suas redes sociais.

Saab, detido em 2020 em Cabo Verde e extraditado para os Estados Unidos em outubro de 2021, foi libertado no âmbito de um acordo mediado pelo Catar, que incluía a libertação de 10 americanos presos na Venezuela, além de outros 20 "presos políticos" venezuelanos.

A prisão de Saab foi descrita como um "sequestro" pelo governo venezuelano, que alegou que ele era um enviado especial de Caracas e que a sua imunidade diplomática foi violada.

A Justiça americana acusou Saab de lavar, através dos Estados Unidos, fundos obtidos ilegalmente na Venezuela.

Ele era responsável pela importação de alimentos do programa governamental conhecido como Clap, repleto de supostos atos de corrupção.

mbj/pgf/mar/aa/dd