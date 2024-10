Os deputados alemães votaram, nesta sexta-feira (18), a favor do endurecimento das regras para os solicitantes de asilo, em um momento em que Berlim assume uma posição mais rígida relacionada à imigração, após os recentes avanços da extrema direita.

O pacote de medidas, que também deverá ser votado na Câmara Alta, prevê a retirada da ajuda aos solicitantes de asilo que tenham entrado anteriormente em outro país da União Europeia ou que os refugiados que retornem temporariamente aos seus países de origem percam "por regra geral" o seu direito à proteção na Alemanha.

O mesmo se aplicará aos refugiados que cometem crimes com motivações antissemitas ou homofóbicas.

O pacote de medidas também prevê regras mais rigorosas sobre o porte de armas brancas e concede à polícia poderes de investigação mais amplos.

A coalizão governamental, liderada pelo social-democrata Olaf Scholz, apresentou o projeto em agosto, após o triplo homicídio com arma branca cometido por um sírio suspeito de ter vínculos com o grupo Estado Islâmico na cidade de Solingen.

O suposto agressor, de 26 anos, conseguiu evitar uma ordem de expulsão do país.

A um ano das eleições nacionais e com os partidos anti-imigração subindo nas pesquisas, o governo está sob grande pressão para adotar uma linha mais dura sobre a imigração.

A restrição às ajudas desencadeou fortes críticas dentro do Executivo, uma coalizão entre os social-democratas de Scholz, os verdes e os liberais.

Após discussões internas, a legislação foi alterada para excluir crianças e retirar o auxílio apenas nos casos em que a expulsão for realmente possível.

O projeto de lei marca uma mudança de atitude da Alemanha em relação à imigração, quase uma década depois de a ex-chefe do governo, Angela Merkel, ter aberto as portas do país aos refugiados em 2015.

A nova abordagem alemã surge em um contexto de atitudes cada vez mais rígidas em relação à imigração na Europa, onde os partidos de extrema direita ganham um apoio crescente.

Na quinta-feira, os líderes da União Europeia pediram uma nova legislação urgente para aumentar o número e a velocidade das expulsões de migrantes.

mar/sr/rmb/jm/sag/aa