O rei Charles III desembarcou nesta sexta-feira (18) na Austrália, no início da primeira longa viagem do monarca britânico desde que foi diagnosticado com câncer, há oito meses.

Depois de uma cansativa viagem de mais de 20 horas, o monarca de 75 anos e a sua esposa, a rainha Camilla, chegaram a Sydney, a cidade mais populosa da Austrália, onde foram recebidos por dignitários locais e crianças com ramos de flores.

Charles III inicia assim uma viagem de nove dias pela Austrália, onde o movimento antimonarquia cresce em um país que tem o rei britânico como chefe de Estado, e pela Samoa.

A sua viagem, há muito tempo planejada, visa reforçar a monarquia entre o público australiano.

"Eu tinha esquecido que eles viriam", disse Trevor Reeves, de 73 anos, resumindo o clima geral em Sydney.

A viagem também é importante para o rei Charles, que foi forçado a reduzir seus compromissos públicos enquanto se submetia a um tratamento contra o câncer.

A visita à Austrália será sem dúvida rodeada de pompas, cerimônias e muita cobertura midiática. Haverá grandes eventos, incluindo um em frente à ópera e um churrasco comunitário.

Com seis dias na Austrália e outros cinco em Samoa, esta é a segunda viagem do soberano ao exterior desde o anúncio do seu câncer, depois de ter comparecido, em junho, às comemorações do Desembarque na Normandia, na França, que marcaram o início do fim da Segunda Guerra Mundial.

O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, não esconde o desejo de um dia romper os laços com a monarquia. Após a morte da rainha Elizabeth, seu governo substituiu o rosto da monarca na nota de 5 dólares do país por uma razão indígena.

Uma pesquisa recente mostrou que cerca de um terço dos australianos quer romper com a monarquia, um terço a manteria e um terço está indeciso.

A viagem também ocorre em meio a pedidos de reparação pela escravidão por parte de líderes de países caribenhos membros da Commonwealth, em sua maioria ex-colônias britânicas.

O soberano participará da reunião de chefes de Governo dos 56 países da Commonwealth em Samoa, nos dias 25 e 26 de outubro, sendo a primeira cúpula em que participa como rei.

