A proposta para fechar o acordo de livre-comércio entre a União Europeia (UE) e o Mercosul "não é aceitável" da forma como está, declarou nesta quinta-feira (17) o presidente da França, Emmanuel Macron.

"Em seu estado atual, não é um tratado aceitável. Pedimos o respeito aos Acordos de Paris [sobre o clima] e a proteção dos interesses das indústrias e dos agricultores europeus", disse Macron, após uma reunião de cúpula da UE.

O acordo de livre-comércio entre os dois blocos começou a ser negociado em 1999. Em 2019, as partes anunciaram o fim da fase de negociações e a assinatura de um acordo de Associação Estratégica, mas novos obstáculos surgiram.

Uma nova legislação europeia, exigindo compromissos ambientais, levou à reabertura de alguns capítulos do texto. Os países do bloco sul-americano também pediram atualizações do acordo, o que levou as negociações a se arrastarem até hoje.

A França se tornou o principal opositor europeu do acordo, por considerar que o documento não protege devidamente os agricultores da UE, principalmente os franceses.

A rodada mais recente de discussões técnicas ocorreu há uma semana, no Brasil.

vl/ahg/eg/mvv/rpr-lb