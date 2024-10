O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chegou na noite desta quinta-feira (17) a Berlim, constataram jornalistas da AFP, em sua última visita oficial à Alemanha, focada no apoio ocidental à Ucrânia e na expansão do conflito no Oriente Médio.

O presidente americano, que aterrissou no aeroporto de Berlim-Brandeburgo às 17h de Brasília, se encontrará na sexta-feira à tarde com o chefe de governo alemão, Olaf Scholz, antes de uma reunião com os dirigentes francês Emmanuel Macron e britânico Keir Starmer, que também são esperados na capital alemã.

bur-pyv/ylf/fjb/eg/mar/rpr/mvv