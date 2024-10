O piloto holandês Max Verstappen (Red Bull) tentará encerrar a série de oito corridas sem vencer e se manter firme na liderança do Mundial de Fórmula 1 neste fim de semana, no Grande Prêmio dos Estados Unidos.

Após uma pausa de quase um mês, a F1 volta para uma maratona final de seis provas em oito semanas, que começa na sexta-feira (18), no Circuito das Américas, em Austin (Texas), palco da 19ª etapa da temporada.

O britânico Lando Norris (McLaren) quer aproveitar esta sequência negativa de Verstappen para buscar seu primeiro título, mas o holandês continua com boa vantagem apesar da queda de rendimento.

"Fizemos algumas mudanças no carro para que ele se adapte melhor ao circuito, então vamos ver se isso nos deixa mais competitivos", explicou o tricampeão mundial, que não sobe no degrau mais alto do pódio desde o final de junho.

Após esses ajustes, a Red Bull deve chegar a Austin com um carro melhorado. Embora as mudanças não tenham sido reveladas, o objetivo principal é se aproximar da McLaren, que passou a liderar o campeonato de construtores em meados de setembro.

- McLaren quer os dois títulos -

No momento, Verstappen tem 52 pontos de vantagem sobre Norris (331 a 279). Neste fim de semana, 34 pontos estarão em jogo: os 26 habituais e os da corrida sprint de sábado, a terceira do ano.

O holandês continua liderando, mas Norris, vencedor do último GP de Singapura, vem se aproximando cada vez mais da briga pelo título.

O britânico terminou as últimas quatro corridas à frente de Verstappen, mas o piloto da Red Bull nunca ficou muito atrás.

Com um máximo de 180 pontos em disputa até o final da temporada, Norris precisa somar em média nove pontos a mais por fim de semana em relação a Verstappen até o GP de Abu Dhabi, a última etapa do campeonato, no início de dezembro, para ser campeão.

"Muitas equipes farão atualizações em seus carros durante as últimas corridas, então esperamos uma disputa acirrada", disse Andrea Stella, chefe da McLaren, que se tornou a primeira força do campeonato graças à regularidade de Norris e seu companheiro de equipe, o australiano Oscar Piastri.

"Estamos concentrados em nós mesmos e vamos nos esforçar para somar pontos em nossa busca pelos dois títulos", de pilotos e de construtores, afirmou Stella.

A McLaren tem uma vantagem de 41 pontos na disputa pelo título de construtores. Por isso, a Red Bull precisa que seu segundo piloto, o mexicano Sergio Pérez, melhore rapidamente seu rendimento.

- "Nada decidido" -

A Ferrari, terceira colocada no campeonato de construtores com 34 pontos atrás da Red Bull, também chega ao Texas com uma série de melhorias.

"Temos que estar no topo, porque as equipes da frente estão em igualdade de condições e ainda não há nada decidido no campeonato", disse o chefe da tradicional escuderia italiana, Frédéric Vasseur.

Quarta na classificação geral, a Mercedes confia na experiência do veterano Lewis Hamilton, piloto que mais vezes venceu o GP dos EUA, com seis vitórias.

-- Programação do Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1 (horário de Brasília):

Sexta-feira:

14h30-15h30): Treino livre 1

18h30-19h14): Classificação sprint

Sábado:

15h00: Corrida sprint (19 voltas)

19h00-20h00: Classificação para o GP

Domingo:

16h00: Largada do GP (56 voltas)

-- Classificação do Mundial de Fórmula 1 2024:

- Campeonato de pilotos:

1. Max Verstappen (HOL) 331 pontos

2. Lando Norris (GBR) 279

3. Charles Leclerc (MON) 245

4. Oscar Piastri (AUS) 237

5. Carlos Sainz (ESP) 190

6. Lewis Hamilton (GBR) 174

7. George Russell (GBR) 155

8. Sergio Pérez (MEX) 144

9. Fernando Alonso (ESP) 62

10. Nico Hülkenberg (ALE) 24

11. Lance Stroll (CAN) 24

12. Yuki Tsunoda (JAP) 22

13. Alexander Albon (TAI) 12

14. Daniel Ricciardo (AUS) 12

15. Pierre Gasly (FRA) 8

16. Oliver Bearman (GBR) 7

17. Kevin Magnussen (DIN) 6

18. Esteban Ocon (FRA) 5

19. Franco Colapinto (ARG) 4

20. Zhou Guanyu (CHN) 0

21. Logan Sargeant (EUA) 0

22. Valtteri Bottas (FIN) 0

- Campeonato de construtores:

1. McLaren-Mercedes 516 pontos

2. Red Bull 475

3. Ferrari 441

4. Mercedes 329

5. Aston Martin-Mercedes 86

6. Racing Bulls-Red Bull 34

7. Haas-Ferrari 31

8. Williams-Mercedes 16

9. Alpine-Renault 13

10. Sauber-Ferrari 0

