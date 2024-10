Alex Ferguson, lendário ex-treinador do Manchester United, deixará de ser embaixador do clube ao final da temporada, como parte de uma política de corte de custos, informou o portal The Athletic nesta terça-feira (15).

Ferguson, de 82 anos, se aposentou em 2013 depois de ter conquistado 38 títulos em 26 temporadas no comando dos 'Red Devils', uma galeria de troféus incomparável no futebol inglês.

Desde então, passou a ocupar a função de embaixador mundial do clube com um contrato estimado em 2,16 milhões de libras esterlinas (R$ 15,7 milhões pela cotação atual) por ano, segundo o The Athletic, que também informou que as duas partes chegaram a um acordo de maneira amigável.

O Manchester United está em plena fase de reorganização interna, com planos de austeridade financeira em todos os departamentos do clube, desde a chegada do milionário Jim Ratcliffe como acionista majoritário, em fevereiro deste ano.

O United já havia anunciado em julho aos funcionários um plano para cortar 250 empregos, de acordo com o The Athletic, que menciona outras medidas para reduzir gastos, como o fim das viagens bancadas pelo clube fora dos jogos e o cancelamento da festa de Natal.

Em setembro, a diretoria anunciou um déficit pelo quinto ano fiscal consecutivo, de 113,2 milhões de libras (R$ 827,6 milhões), apesar de ter registrado um recorde de receitas.

Após um desempenho decepcionante na temporada passada, a equipe ocupa apenas a 14ª posição na atual edição do Campeonato Inglês.

