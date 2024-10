Um homem foi encontrado vivo após passar mais de dois meses à deriva em um bote inflável no Mar de Okhotsk, no Extremo Oriente russo, com outros dois homens que acabaram morrendo, informou nesta terça-feira a Promotoria regional.

Segundo a fonte, "no dia 9 de agosto de 2024, dois homens e um adolescente de 15 anos, filho de um deles, partiram no barco catamarã Baikat 470" da região de Khabarovsk, na ilha de Sakhalin.

Pouco depois, o contato com a embarcação se perdeu, segundo a Promotoria, que não explicou as causas.

O barco tem 4,7 metros de comprimento e 2,2 metros de largura, segundo um site do setor.

No dia 14 de outubro, um pesqueiro o encontrou a cerca de 1.000 km de onde havia partido, na Península de Kamchatka. Dois passageiros haviam morrido.

Segundo a agência Ria Novosti, o sobrevivente chama-se Mikhail Pichugin, e os mortos são seu irmão Sergei, de 49 anos, e seu sobrinho Ilia, de 15.

Sua esposa, Ekaterina, disse à agência que talvez tenha sobrevivido graças ao excesso de peso. "Pesava cerca de 100 quilos", disse. Quando foi encontrado, estava com 50 quilos, segundo a televisão russa.

bur/gge/jvb/es/jc/fp