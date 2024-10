Um cortejo fúnebre ocorreu nesta segunda-feira (14) na cidade santa xiita de Kerbala, no centro do Iraque, em homenagem ao general Abbas Nilforushan, assassinado no Líbano junto ao líder do Hezbollah, Hassan Nasralah, em um bombardeio israelense no fim de setembro, constatou um fotógrafo da AFP.

A Guarda Revolucionária, exército de elite do Irã, anunciou na sexta-feira que o corpo do general Nilforushan foi recuperado no local do bombardeio de 27 de setembro contra um reduto do movimento xiita pró-iraniano Hezbollah em um subúrbio ao sul de Beirute.

O corpo do militar foi transportado de avião nesta segunda-feira da capital libanesa para o aeroporto internacional de Bagdá e, em seguida, em uma ambulância até Kerbala.

O cortejo fúnebre se dirigiu ao santuário de Husainiya, onde um representante do mais alto dignitário religioso xiita do Irã, o ayatolá Ali al Sistani, conduziu as orações na presença de uma grande multidão.

Os participantes agitavam bandeiras do Irã, do Hezbollah e da facção armada iraquiana Kataib Hezbollah, enquanto gritavam "morte a Israel".

O corpo será posteriormente transferido para a cidade santa de Mashhad, no Irã, segundo a agência de notícias Sepah, afiliada à Guarda Revolucionária.

Outra cerimônia ocorrerá na terça-feira em Teerã, antes do sepultamento previsto para quinta-feira em Isfahan, localizada no centro do Irã e cidade natal do general, precisou a agência.

Abbas Nilforushan era um dos principais comandantes da Força Quds, unidade de elite da Guarda Revolucionária.

A força indicou que os disparos iranianos de cerca de 200 mísseis contra Israel em 1º de outubro foram uma retaliação pelo assassinato de Nilforushan e de Nasrallah, assim como do líder do movimento palestino Hamas, Ismail Haniyeh, morto em 31 de julho em um ataque atribuído a Israel em Teerã.

Israel prometeu responder a este último ataque realizado pela República Islâmica.

