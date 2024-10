Até pouco tempo atrás, ele era atacante da seleção francesa e brilhou no Sevilla e no Monaco. Atualmente sem clube, Wissam Ben Yedder será julgado nesta terça-feira (15) em Nice por agressão sexual em estado de embriaguez.

Na sexta-feira, 6 de setembro, durante uma de suas muitas noites regadas a álcool, o jogador de 34 anos conheceu uma jovem de vinte e poucos anos que concordou em entrar em seu carro.

Ao que tudo indica, o atacante teria colocado a mão na coxa da mulher, e teria tentado beijá-la antes de se masturbar na sua frente.

A jovem relatou o incidente imediatamente e Ben Yedder foi preso ao volante naquela noite em Cap d'Ail, perto de Mônaco.

"O nosso cliente comparecerá à audiência e pretende assumir a responsabilidade pelos seus atos", declararam os dois advogados do jogador, Hasna Louzé e Marie Roumiantseva, que citaram o problema de alcoolismo de seu cliente.

O processo foi adiado para estabelecer uma avaliação do dano psicológico da vítima.

Enquanto isso, o jogador, que está sem clube desde que seu contrato com o Monaco expirou no verão europeu passado, tem sua mobilidade restrita na França e não pode frequentar casas noturnas, além de um toque de recolher que o obriga a estar em casa a partir das 20h e até as 06h00, compareça à delegacia duas vezes por semana e trate seu vício em álcool.

- Outros casos -

O Ministério Público havia solicitado a prisão preventiva para ele devido ao risco de fuga, de pressionar a vítima e também de repetir a conduta.

Wissam Ben Yedder estava sob controle judicial no momento dos acontecimentos, depois de ter pago fiança de 900.000 euros (R$ 5,5 milhões pela cotação atual). Outra jovem o acusou de estupro numa noite de festa no verão de 2023. Esse caso ainda está em fase de instrução.

Ao mesmo tempo, Ben Yedder também deverá ser julgado no final de dezembro por abuso psicológico contra sua esposa no contexto do seu divórcio em maio de 2023.

Além disso, foi condenado em Sevilha no ano passado a seis meses de prisão e a uma multa de mais de 130 mil euros (R$ 795 mil) por fraude fiscal, e está num outro litígio com seu ex-agente Meïssa Ndiaye.

Uma situação que parece afastá-lo inexoravelmente de uma carreira esportiva que teve momentos de brilho.

Nascido em Sarcelles, na região de Paris, Wissam Ben Yedder foi revelado no futsal, onde aperfeiçoou a sua técnica e também foi jogador da seleção francesa. Ele estreou no futebol profissional no Toulouse, antes de se consolidar no Sevilla e brilhar no Monaco a partir de 2019.

Em cinco anos e 201 jogos marcou 118 gols pela equipe do Principado, da qual foi capitão e com a qual foi artilheiro do campeonato francês em 2020, empatado com Kylian Mbappé.

Mas na temporada passada as negociações para a renovação não prosperaram e o jogador que já vestiu a camisa da seleção francesa 19 vezes deixou o Monaco discretamente.

Nesta terça-feira começa o julgamento no qual ele pode pegar até 10 anos de prisão por "agressão sexual em estado de manifesta embriaguez" e também por "desobediência e direção sob influência de álcool".

