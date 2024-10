O caminhoneiro alemão que atropelou o ciclista italiano Davide Rebellin, causando sua morte, em novembro de 2022 foi condenado a quatro anos de prisão por um tribunal de Vincenza na Itália, noticiou nesta segunda-feira (14) a imprensa italiana.

Wolfgang Rieke, de 64 anos, foi condenado por homicídio culposo e por não prestar assistência a uma pessoa em perigo.

A promotoria havia pedido cinco anos de prisão.

O caminhoneiro, funcionário de uma empresa de Recke, próximo a Münster (no norte da Alemanha), atropelou Rebellin em uma rotatória quando o ciclista treinava, no dia 30 de novembro de 2022, em Montebello Vicentino, comuna da região do Vêneto, província de Vicenza.

O motorista não parou e foi identificado por câmeras de vigilância situadas próximas ao local do acidente, antes de ser preso na Alemanha em junho de 2023.

Rebellin morreu instantaneamente aos 51 anos, causando uma grande comoção no ciclismo e no esporte italiano.

Vencedor de provas como Liège-Bastogne-Liège, Fleche Wallonne, Amstel Gold Race, San Sebastian Classic, Davide Rebellin ele foi um dos maiores especialistas em corridas de um dia da sua geração.

Mas ele testou positivo para EPO (eritropoetina) vários meses depois das Olimpíadas de Pequim-2008, e por isso recebeu uma pena de dois anos de suspensão e perdeu a medalha de prata olímpica.

