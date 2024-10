O movimento islamista libanês Hezbollah divulgou neste domingo (13) uma gravação de áudio de Hassan Nasrallah, seu líder morto há mais de duas semanas em um bombardeio israelense ao sul de Beirute.

"Contamos com vocês (...) para defender seu povo, suas famílias, sua nação, seus valores e sua dignidade, e para defender esta terra santa e abençoada e este povo honrado", afirma Nasrallah no áudio em que, segundo disse, se dirigia aos combatentes do grupo pró-iraniano durante uma manobra militar.

