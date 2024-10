Seguindo os passos do falecido Kelvin Kiptum, a queniana Ruth Chepngetich pulverizou neste domingo (13) o recorde mundial feminino da maratona em quase dois minutos, ao vencer em Chicago com o tempo de 2h9min57s.

A marca anterior era da etíope Tigist Assefa, que completou os 42,195 quilômetros em 2h11min53s no dia 24 de setembro de 2023, em Berlim.

No masculino, o também queniano John Korir venceu em Chicago, uma das seis grandes maratonas do calendário mundial, com o tempo de 2h2min43s.

Chepngetich e Korir dedicaram suas vitórias ao compatriota Kelvin Kiptum, que em 2023 bateu o recorde mundial também em Chicago, antes de falecer em fevereiro deste ano em um acidente de carro no Quênia.

"Dedico este recorde a Kelvin. Ele também bateu um recorde mundial aqui e ainda poderia bater mais uma vez", declarou Chepngetich após cruzar a linha de chegada.

"Estou muito orgulhosa de mim mesma. Tinha este recorde mundial em mente, era o meu sonho e hoje tudo foi perfeito: o tempo e minha preparação", comemorou a queniana.

Chepngetich, de 30 anos, correu toda a prova em um ritmo nunca visto em uma maratona feminina até se tornar a primeira mulher a baixar a marca simbólica de duas horas e dez minutos.

Campeã mundial de maratona em 2019, Chepngetich já havia vencido duas vezes em Chicago, em 2021 e 2022. Sua melhor marca pessoal na distância era de 2h14min18s.

