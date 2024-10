Um jogo entre estrelas da internet de França e Espanha realizado neste sábado (12), no estádio Metropolitano, casa do Atlético de Madrid, que foi assistido por mais de 1,4 milhão de pessoas online, teve que ser paralisado por vários minutos devido a insultos racistas.

A partida entre celebridades do mundo dos videogames, com milhões de inscritos que acompanham online seus jogos ao vivo, estava no segundo tempo quando foi interrompido diante dos protestos dos jogadores franceses, que deixaram o campo.

Pelo menos um espectador nas arquibancadas, onde havia cerca de 30 mil pessoas, foi expulso do Metropolitano.

"Sei que nem todos os espanhóis compartilham das mesmas intenções, mas para mim é algo intolerável. Brooks recebeu insultos racistas com cartazes de macacos", denunciou o 'streamer' francês AnimeMaTue sobre as ofensas proferidas contra um de seus companheiros.

Vários minutos depois, o jogo foi reiniciado quando os espanhóis convenceram os franceses a voltar a campo.

No final, o time da Espanha venceu por 2 a 0, num jogo em que houve empurrões entre os jogadores e um cartão vermelho para um espanhol.

Os casos de racismos são frequentes há várias décadas nos estádios de futebol na Espanha.

Vários torcedores foram condenados nos últimos meses por insultos racistas contra jogadores, principalmente o atacante brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid, alvo de vários ataques do mesmo tipo desde que chegou ao país, em 2018.

Essas celebridades dos videogames já haviam disputado um primeiro jogo de futebol em Paris, em novembro de 2022.

Como nesse jogo anterior, o nível do futebol foi de menos, diante da capacidade desses 'streamers' de organizar competições com audiências dignas de torneios tradicionais.

"Poucas vezes senti algo assim desde que estou no YouTube, e já estou há dez anos", disse DjMaRiiO, capitão do time espanhol e organizador dessa partida, que conta com 9,6 milhões de inscritos em seu canal na plataforma de vídeos.

O jogo foi acompanhado por quase um milhão de pessoas no canal na Twitch de AmineMaTue (2,9 milhões de seguidores) e 450 mil no canal no YouTube de DjMaRiiO.

A atmosfera foi parecida com a de um jogo de futebol profissional: 30 mil espectadores no estádio do Atlético de Madrid, árbitros, câmeras para reprisar as jogadas e patrocinadores no campo e nas plataformas que o transmitiam online.

Houve inclusive atrações musicais antes da partida e no intervalo, com apresentações dos cantores espanhóis Dani Fernández e Morad.

O evento fez parte de um movimento de competições reais entre criadores de conteúdo na internet que geraram audiências recorde, muito além do universo dos videogames.

