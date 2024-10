Os militares israelenses disseram que atingiram cerca de 280 “alvos terroristas” no Líbano e na Faixa de Gaza durante o Yom Kippur, o Dia da Expiação, o feriado mais sagrado do judaísmo, que começou ao pôr do sol na sexta-feira e terminou ao pôr do sol no sábado.

As forças aéreas israelenses atingiram “cerca de 280 alvos terroristas pertencentes ao Hezbollah no Líbano e ao Hamas na Faixa de Gaza. Esses alvos incluíam infraestrutura terrorista subterrânea, depósitos de armas, centros de comando militar, células terroristas e outras infraestruturas terroristas”, disseram os militares em um comunicado.

