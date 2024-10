O técnico da seleção do Uruguai, o argentino Marcelo Bielsa, disse que as declarações de Luis Suárez sobre seu relacionamento com os jogadores não tiveram influência na derrota da 'Celeste' por 1 a 0 diante do Peru, na sexta-feira (11), pela nona rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

"O que aconteceu na semana não tem vínculo com a forma como jogamos, nem creio que tenha tido efeito o fato de ter sido uma semana com muita efervescência. Não condiciona nem explica o resultado", declarou Bielsa em entrevista após a partida.

A seleção peruana conseguiu a vitória com um gol nos minutos finais do zagueiro Miguel Araújo, deixando em evidência a falta de ideias ofensivas do Uruguai, que agora soma dois empates e uma derrota nos últimos três jogos pelas Eliminatórias.

A derrota da 'Celeste' ocorre em meio às turbulências provocadas pelas críticas de Luis Suárez, que se aposentou da seleção em setembro, sobre a forma de Bielsa de se relacionar com os jogadores.

"Sobre como a situação toda me afeta, não ignoro tudo o que aconteceu, e sei que minha autoridade fica afetada de alguma forma, mas a preparação do jogo foi feita com a máxima seriedade e a resposta que encontrei nos jogadores foi a mesma que encontrei desde que comecei a trabalhar aqui", explicou o treinador.

"O jogo foi parelho, um jogo sem chances de gol que praticamente nós tivemos mais a bola, mas não criamos perigo. O Peru também não criou (...) Era um jogo que deveria ter terminado empatado" acrescentou Bielsa.

O Uruguai fica na terceira posição das Eliminatórias com 15 pontos, atrás da líder Argentina (19 pontos) e da Colômbia (16 pontos). O Peru saiu da lanterna para a penúltima posição com seis pontos.

