Os Estados Unidos realizaram ataques aéreos contra vários locais do grupo Estado Islâmico (EI) na Síria, disse o Exército neste sábado (12).

As forças dos EUA "conduziram uma série de ataques aéreos contra vários campos conhecidos do EI na Síria nas primeiras horas da madrugada de 11 de outubro", disse o Comando Central militar (Centcom) em um comunicado no X, usando um acrônimo para o grupo militante islamista.

"Os ataques interromperão a capacidade do EI de planejar, organizar e realizar ataques contra os Estados Unidos, os seus aliados e parceiros, e civis em toda a região e fora dela", acrescenta a nota.

O Exército dos EUA tem cerca de 900 soldados na Síria como parte da coalizão internacional que foi criada em 2014 para ajudar a combater o grupo armado, que assumiu o controle de vastas áreas do Iraque e da Síria.

As forças da coalizão contra o EI foram atacadas dezenas de vezes com drones e foguetes no Iraque e na Síria, enquanto a violência relacionada com a guerra entre Israel e o Hamas em Gaza desde o ano passado envolveu militantes de todo o Oriente Médio, incluindo o Hezbollah, apoiado pelo Irã, no Líbano.

As tropas americanas realizaram vários ataques de retaliação contra fações militantes no Iraque e na Síria.

Em setembro, os Estados Unidos realizaram dois ataques separados na Síria, matando 37 "operativos terroristas", incluindo membros do EI e do Hurras al-Din, uma organização afiliada à Al-Qaeda.

O Centcom disse neste sábado que suas avaliações de danos estavam em andamento e "não indicam vítimas civis".

sco/md/db/val/aa