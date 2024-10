O Exército russo reivindicou, nesta sexta-feira (11), a conquista de dois outros povoados no leste da Ucrânia, coincidindo com o giro do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, por capitais europeias para pedir mais ajuda.

"A ação resoluta das tropas Sul permitiu liberar as localidades de Zhelanoye Vtoroye e Ostrovskoye", indicou o Ministério russo da Defesa em seu balanço diário, empregando os nomes russos dos dois povoados.

O Ministério já havia dito na semana passada que havia capturado o primeiro local, portanto, não ficou claro até o momento por que ele reiterou o anúncio.

Os dois povoados estão na região de Pokrovsk, uma cidade crucial para a logística ucraniana e principal alvo das forças russas há meses, ante forças ucranianas com falta de homens e armas.

