Pelo menos dois trabalhadores morreram e 35 ficaram feridos na quinta-feira por um vazamento de gás ácido em uma refinaria no Texas de propriedade da Petróleos Mexicanos (Pemex), informaram autoridades locais e a companhia estatal.

Um comunicado da Pemex detalhou que o acidente aconteceu à tarde após o qual foram ativados imediatamente os protocolos de emergência e se notificou as autoridades de Deer Park, onde o complexo está localizado.

"Foi reportado que 35 trabalhadores da Pemex necessitaram de cuidados (médicos) e foi confirmado o falecimento de dois", informou a prefeitura de Deer Park no X.

Horas antes, a Pemex informou que estava confirmando a morte de dois dos funcionários da refinaria.

No momento do incidente, as autoridades de Deer Park pediram à população que não saísse às ruas, fechar portas e janelas e desligar os ares-condicionados.

Em uma mensagem no X, a chancelaria mexicana revelou, por sua vez, que não conhecia identidade e nacionalidade dos atingidos.

Segundo a Pemex, já "estão sendo realizadas as investigações correspondentes para determinar as causas do acidente".

O consulado do México em Houston entrou em contato com funcionários da planta e autoridades do Texas, acrescentou a chancelaria.

Em 21 de janeiro de 2022, a Pemex fechou a compra da refinaria de Deer Park por 596 milhões de dólares (3,08 bilhões de reais).

Nos últimos anos, diversas instalações da petroleira no México registraram acidentes, em alguns casos com vítimas fatais.

sem/acc/dd