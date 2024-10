O Prêmio Nobel da Paz foi entregue nesta sexta-feira (11) à organização japonesa Nihon Hidankyo, que reúne sobreviventes dos bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki em 1945.

O grupo, fundado em 1956, recebeu o prêmio "por seus esforços em favor de um mundo sem armas nucleares e por ter demonstrado, através de testemunhos, que as armas nucleares nunca mais deveriam ser utilizadas", afirmou o presidente do Comitê Norueguês do Nobel, Jørgen Watne Frydnes.

O copresidente da Nihon Hidankyo, Tomoyuki Mimaki, ficou surpreso ao saber que sua organização recebeu o Prêmio Nobel da Paz. "Nunca sonhei que isso pudesse acontecer", disse ele com entusiasmo.

O presidente do Comitê do Nobel considerou "alarmante" que o "veto ao uso de armas nucleares", declarado em resposta aos bombardeios atômicos de agosto de 1945, esteja agora "sob pressão".

"O prêmio deste ano é um prêmio que se concentra na necessidade de defender este veto nuclear. Todos nós temos uma responsabilidade, especialmente as potências nucleares", disse Frydnes aos jornalistas.

- Gaza está "como Japão há 80 anos" -

Mimaki considerou que a situação atual na Faixa de Gaza é semelhante à do Japão devastado pelas bombas no final da Segunda Guerra Mundial.

"Em Gaza, crianças ensanguentadas são presas. É como no Japão há 80 anos", disse ele durante uma conferência de imprensa em Tóquio, acrescentando que a ideia de que as armas nucleares trazem a paz é uma falácia.

"Foi dito que graças às armas nucleares o mundo mantém a paz. Porém, as armas nucleares podem ser usadas por terroristas", disse ele.

"Por exemplo, se a Rússia as usar contra a Ucrânia, ou Israel contra Gaza, não terminará aí. Os políticos deveriam saber dessas coisas", insistiu Mimaki.

No ano passado, a ativista iraniana dos direitos das mulheres, Narges Mohammadi, presa no seu país, recebeu o prestigiado prêmio pela sua luta contra a opressão das mulheres no Irã.

O prêmio será entregue em uma cerimônia formal em Oslo, no dia 10 de dezembro, aniversário da morte do criador do prêmio, em 1896, o inventor sueco Alfred Nobel.

O Prêmio Nobel da Paz é o único concedido em Oslo, enquanto os demais são anunciados em Estocolmo.

A premiação vem acompanhada de uma medalha de ouro, um diploma e um cheque no valor de um milhão de dólares (5,58 milhões de reais).

Nesta semana, foram entregues os prêmios de Medicina, Física, Química, Literatura e Paz. A temporada do Nobel terminará na segunda-feira com o Prêmio de Economia.

