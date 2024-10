A Inglaterra, finalista da Euro 2024, sofreu uma inesperada derrota por 2 a 1 diante da Grécia, em Wembley, nesta quinta-feira (10), em jogo da segunda divisão da Liga das Nações, sofrendo o segundo gol nos acréscimos.

A Grécia, que levou perigo no ataque e se mostrou sólida na defesa, sai de Londres com a primeira vitória da sua história contra a seleção dos 'Três Leões', graças principalmente aos dois gols marcados por seu atacante Vangelis Pavlidis (49' e 90'+4).

O astro do Real Madrid, Jude Bellingham, empatou na reta final (87') com um chute forte que o goleiro reserva do Newcastle, Odysseas Vlachodimos, não conseguiu defender.

O jogo também foi marcado pelas homenagens ao lateral-direito do Panathinaïkos George Baldock, de 31 anos, que foi encontrado morto na quarta-feira na piscina de sua casa em Glyfada, nos arredores de Atenas.

As duas seleções jogaram com braçadeiras pretas em sinal de luto e os jogadores gregos comemoraram com uma camisa de Baldock, que disputou 12 partidas pela seleção grega.

Na classificação, numa divisão em que o objetivo é ascender à elite para poder disputar o título da Liga das Nações, a Grécia é líder do grupo 2 com nove pontos, à frente de Inglaterra (6), Irlanda (3) e Finlândia (0).

jta/pm/iga/aam/mvv